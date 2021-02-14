У пермяков собираются скупать аккаунты от Госуслуг из-за выборов

Источник: стоимость верифицированного аккаунта на Госуслугах на «черном рынке» доходит до 3-5 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

У жителей пермских деревень и неблагонадежных граждан собираются массово скупить логины и пароли от портала Госуслуг. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что это делается для того, чтобы за этих людей проголосовать на праймериз «Единой России» за нужных кандидатов.

«В деревни хотят отправить десант, чтобы те договаривались с местными, регистрировали их на Госуслугах, отвозили в МФЦ для подтверждения личности, а логин-пароль оставляли бы себе», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуаций, пояснил, что подобную схему якобы уже реализуют в Прикамье в одном из южных округов в Госдуму.

Отмечается, что стоимость верифицированного аккаунта для конечного покупателя доходит до 3-5 тысяч рублей. При этом настоящий владелец получает не более тысячи рублей, а все остальное — технологи, которые «водят за ручку человека».

В пресс-службе краевого МФЦ, где происходит верификация, сообщили URA.RU, что при оказании абсолютно любой услуги сотрудники центра проверяют, по своей воле действует человек или нет. Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев в беседе с URA.RU пояснил, что положение о том, что праймериз в крае пройдет именно через Госуслуги, пока не принято. Сейчас, по его словам, в партию не поступало сообщений о покупке аккаунтов. Если же подобная информация появится, то ее передадут в правоохранительные органы.