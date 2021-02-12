Игорь Стрелков считает, что Донецк будет захвачен за два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Российские добровольцы не успеют приехать защитить Донбасс от украинских войск, так как самопровозглашенные республики не смогут сдерживать их натиск больше двух дней. Об этом URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Если ВСУ начнет полномасштабное наступление, то счет пойдет на дни и часы. Фактически в течение двух дней ВСУ смогут смять корпуса, если не будет полноценной, полномасштабной поддержки российских вооруженных сил», — заявил в разговоре с URA.RU Стрелков. По его мнению, к концу вторых суток с начала наступления Донецк уже будет заблокирован украинскими войсками.

«За шесть лет войска [самопровозглашенных республик] демотивированы. Укомплектованность чрезвычайно низкая именно в боевых подразделения, а не в тыловых, поэтому, к сожалению, когда добровольцы будут прибывать, а я не сомневаюсь, что какое-то количество добровольцев поедет, они будут пребывать в ситуацию, когда и Донецк будет уже недоступен», — сказал Стрелков.

Уральский журналист, участник событий в ЛНР Ростислав Журавлев в разговоре с URA.RU уверен, что у украинских войск уже готов план к наступлению. «Наверняка какой-то план нападения, блицкрига готов, потому что в данной ситуации даже с военной точки зрения, у них есть только один шанс — ударить быстро и молниеносно», — подчеркнул он. По его словам, от быстрой капитуляции самопровозглашенные республики может спасти вторая линия обороны.

6 февраля в Донецкой народной республике возобновились боевые действия. Территорию республики обстреляли впервые с июля 2020 года. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что донбасс находится под защитой России и ее армии, поэтому Украине не удастся реализовать в этом регионе «карабахский сценарий», передает агентство Nation News.