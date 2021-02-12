Российские добровольцы не успеют приехать защитить Донбасс от украинских войск, так как самопровозглашенные республики не смогут сдерживать их натиск больше двух дней. Об этом URA.RU рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Если ВСУ начнет полномасштабное наступление, то счет пойдет на дни и часы. Фактически в течение двух дней ВСУ смогут смять корпуса, если не будет полноценной, полномасштабной поддержки российских вооруженных сил», — заявил в разговоре с URA.RU Стрелков. По его мнению, к концу вторых суток с начала наступления Донецк уже будет заблокирован украинскими войсками.
«За шесть лет войска [самопровозглашенных республик] демотивированы. Укомплектованность чрезвычайно низкая именно в боевых подразделения, а не в тыловых, поэтому, к сожалению, когда добровольцы будут прибывать, а я не сомневаюсь, что какое-то количество добровольцев поедет, они будут пребывать в ситуацию, когда и Донецк будет уже недоступен», — сказал Стрелков.
Уральский журналист, участник событий в ЛНР Ростислав Журавлев в разговоре с URA.RU уверен, что у украинских войск уже готов план к наступлению. «Наверняка какой-то план нападения, блицкрига готов, потому что в данной ситуации даже с военной точки зрения, у них есть только один шанс — ударить быстро и молниеносно», — подчеркнул он. По его словам, от быстрой капитуляции самопровозглашенные республики может спасти вторая линия обороны.
6 февраля в Донецкой народной республике возобновились боевые действия. Территорию республики обстреляли впервые с июля 2020 года. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что донбасс находится под защитой России и ее армии, поэтому Украине не удастся реализовать в этом регионе «карабахский сценарий», передает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в