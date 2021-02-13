Собирающийся в Госдуму стилист Зверев не смог ответить, чей Крым. Видео

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Шоумен и парикмахер Сергей Зверев в Тверском районном суде г. Москвы. Москва, зверев сергей
Сергей Зверев не стал отвечать на вопрос, принадлежит ли Крым России Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Стилист Сергей Зверев отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма на встрече лидеров объединенной лево-патриотической партии «Справедливая Россия — за правду!» с деятелями культуры. Соответствующее видео сняли журналисты.

«Вот зачем вы так делаете?» — спросил Зверев, проигнорировав вопрос журналиста о том, какой стране принадлежит Крым. После этого Звереву задали вопрос, планирует ли он посетить Крым, на что стилист отказался отвечать и ушел от камер журналистов, уточняет «АН — Крым».

Съезд лидеров лево-патриотической партии прошел 12 февраля. Партия образовалась слиянием «Справедливой России», «За правду» и «Патриоты России». Встречу посетил Зверев, который пожаловался на недостаток финансирования объектов культуры в регионах РФ и собрался идти на выборы в Госдуму. Политик Захар Прилепин поддержал стилиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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