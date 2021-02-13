Квартиры должников в РФ будут продавать на электронных торгах

В правительстве РФ подчеркнули, что намерены увеличить прозрачность торгов квартирами ипотечных должников Фото: Илья Московец © URA.RU

Заложенные квартиры должников по ипотеке смогут продавать через электронные торги. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

«Одобрить проект ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и ФЗ «Об исполнительном производстве» в части проведения торгов в электронной форме», — говорится в официальном решении правительства РФ. Отмечается, что проект закона внесут в Госдуму.

Такая мера необходима, чтобы увеличить прозрачность торгов в России, подчеркнули в правительстве страны. Это позволить сохранить интересы обеих сторон ипотечного кредитования.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что в ближайшее время многие россияне могут оказаться должниками из-за ипотеки. Он предсказал рост цен на жилье в РФ. Экономист Михаил Делягин уверен, что должники должны получать минимальный доход, который им будет гарантировать государство, передает RT.