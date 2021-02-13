Калужский губернатор попросил жителей региона самим убирать снег

Владислав Шапша выложил фотографию, на которой убирает снег лопатой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал жителей региона выходить на уборку снега и сам стал очищать улицу. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Снега очень много! Но это просто снег. И справиться с ним — просто. Надо взять в руки лопату и вперед!» — написал Шапша. Он выложил фотографию, на которой он убирает снег лопатой.

Глава региона подчеркнул, что поддержал челлендж «#снегофитнес» вслед за мэром Калуги Дмитрием Денисовым. Шапша посоветовал калужцам направлять энергию на уборку снега, а не на написание гневных комментариев.

Ранее сообщалось, что Шапша вошел в список эффективных губернаторов. Отмечается, что он умело управляет подчиненными, ведет диалог с населением и принимает меры по борьбе с пандемией коронавируса.