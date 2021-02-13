Аналитик: как Россия обходит санкции против «Северного потока-2»

Все российские суда, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2» поменяли собственника, чтобы обойти санкции США. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ.
«Все суда, задействованные в застройке, они поменяли собственника. Сейчас строит „Фортуна“, она раньше принадлежала иностранной компании, находилась в долгосрочной аренде, — добавил Юшков. — Но прежде чем приступить к достройке в немецкой акватории в декабре 2020 года, а сейчас — в датской, она сменила собственника», — рассказал Юшков в разговоре с «Пятым каналом». По его словам, сейчас эти судна оформлены на неизвестные структуры. После строительства их можно будет обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам.
Юмашев подчеркнул, что аналогично поступили и с другим трубоукладчиком проекта — «Академиком Черским». Если «Фортуна» работает на мелководье, то это судно — на глубоководных участках. Изначально оно принадлежало дочерней структуре «Газпрома» и работало преимущественно на шельфе Сахалина. Пока он шел из Находки в Германию, у него также сменился владелец.
Ранее стало известно, что судно «Фортуна» начало завершающий этап прокладки труб «Северного потока — 2». Сенаторы США призвали своего президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Как пишет Bloomberg, сенаторы считают, что Германия должна прислушаться к мнению американского руководства.
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