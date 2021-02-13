В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя продлится шесть дней — с 15 по 20 февраля, это будет единственная шестидневная рабочая неделя в 2021 году. Об этом сообщили в Роструде.
«Поработать придется в субботу — 20 февраля. Зато затем будет три выходных — с 21 по 23 февраля включительно», — пишет «Российская газета», ссылаясь на ведомство. Отмечается, что после шестидневной рабочей недели, последует трехдневная. А следующие длинные выходные будут у россиян в марте. В связи с Международным женским днем рабочую неделя сократится до четырех дней.
Ранее сообщалось, что 48% опрошенных россиян, поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю, передает агентство Nation News. Однако психолог Наталия Дворецкая отметила, что сокращение рабочих дней в неделю вряд ли повлияет на мотивированность и эффективность сотрудников, пишет Life. Экс-замглавы Минздрава РФ Александр Сафонов отметил, что без развития экономики и значительного увеличения производительности труда переход к четырехдневной рабочей неделе будет невозможен.
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