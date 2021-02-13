13 февраля 2021

В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе

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Шестидневная рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следующая рабочая неделя продлится шесть дней — с 15 по 20 февраля, это будет единственная шестидневная рабочая неделя в 2021 году. Об этом сообщили в Роструде.

«Поработать придется в субботу — 20 февраля. Зато затем будет три выходных — с 21 по 23 февраля включительно», — пишет «Российская газета», ссылаясь на ведомство. Отмечается, что после шестидневной рабочей недели, последует трехдневная. А следующие длинные выходные будут у россиян в марте. В связи с Международным женским днем рабочую неделя сократится до четырех дней.

Ранее сообщалось, что 48% опрошенных россиян, поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю, передает агентство Nation News. Однако психолог Наталия Дворецкая отметила, что сокращение рабочих дней в неделю вряд ли повлияет на мотивированность и эффективность сотрудников, пишет Life. Экс-замглавы Минздрава РФ Александр Сафонов отметил, что без развития экономики и значительного увеличения производительности труда переход к четырехдневной рабочей неделе будет невозможен.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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