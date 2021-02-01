Экс-замглавы Минздрава РФ выступил против четырехдневки

Без развития экономики и значительного увеличения производительности труда переход к четырехдневной рабочей неделе будет невозможен. Такое мнение выразил бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Этому препятствует несколько, скажем так, факторов. В первую очередь это, конечно, тот уровень развития экономики, который мы сегодня демонстрируем, поэтому любое снижение количества отработанных часов будет означать прямо пропорциональное снижение объемов произведенного ВВП», — сказал Сафонов РИА «Новостям».
Для этого, по его словам, необходимо значительно поднять производительность труда. Сафонов в том числе обратил внимание на нехватку работников в некоторых сферах, а также на размер зарплаты. Если она будет низкой, то переход на четырехдневную рабочую неделю будет буквально означать обнищание людей, сказал Сафонов.
Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России начались в июне прошлого года, когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, допустил, что в будущем страна может перейти на такой режим работы. Сафонов и ранее отмечал, что сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени и к падению доходов россиян.
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