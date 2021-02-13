Французский политолог признал геополитическую победу России

Вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечила России геополитическую победу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Появление вакцины против коронавируса обострило соперничество между мировыми державами, и Россия выиграла эту геополитическую битву, создав препарат «Спутник V». Такое мнение высказал французский политолог, директор Института международных и стратегических отношений IRIS Паскаль Бонифас.

Среди лидеров по созданию вакцины от COVID-19 и прививочной кампании политолог также выделил Индию, Китай и Израиль. Но именно Россия, по мнению Бонифаса, победила в этой гонке.

«Самая яркая победа — это победа России. Пока что она выиграла геополитическую битву. Когда [президент России Владимир] Путин представил свою вакцину, было много насмешливых комментариев. Ее название „Спутник V“ производило впечатление возвращения в Советский Союз и стратегической напыщенности в глазах всего мира. Но эта вакцина работает», — приводит издание Ouest-France заявление Бонифаса. По прогнозам политолога, экспорт препарата принесет России 25 млрд долларов в 2021 году.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Ее разработал Центр имени Гамалеи. К середине февраля 2021 года препарат должен появиться в 25 странах мира, в том числе в Европе. Появление отечественной вакцины укрепило позиции России на международной арене, что выводит из себя США, пишет агентство Nation News. Кроме «Спутника V», вакцины от коронавируса в РФ разработали ученые Центра «Вектор» и Центра имени Чумакова, уточняет « Царьград ».