Вакцина «Спутник V» предварительно одобрена в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
«Спутник V» скоро могут начать применять в Европе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» включена в список вакцин, которые прошли научную консультацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении европейского регулятора.

«В настоящее время ЕМА находится в диалоге и развивает сотрудничество с компанией (Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — прим. ред.) для определения дальнейших шагов. Разработчики выразили заинтересованность в том, чтобы вакцина рассматривалась в качестве кандидата на постепенную экспертизу», — приводит цитату из заявления ЕМА ТАСС.

ЕМА — агентство Евросоюза, оно оценивает лекарственные препараты для европейского рынка на их соответствие требованиям и дает им научную оценку. После пройденной процедуры разработчики препарата могут подготовить заявку на регистрацию в Евросоюзе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...