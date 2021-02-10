Вакцина «Спутник V» предварительно одобрена в Европе

Российская вакцина «Спутник V» включена в список вакцин, которые прошли научную консультацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом говорится в заявлении европейского регулятора.
«В настоящее время ЕМА находится в диалоге и развивает сотрудничество с компанией (Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — прим. ред.) для определения дальнейших шагов. Разработчики выразили заинтересованность в том, чтобы вакцина рассматривалась в качестве кандидата на постепенную экспертизу», — приводит цитату из заявления ЕМА ТАСС.
ЕМА — агентство Евросоюза, оно оценивает лекарственные препараты для европейского рынка на их соответствие требованиям и дает им научную оценку. После пройденной процедуры разработчики препарата могут подготовить заявку на регистрацию в Евросоюзе.
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