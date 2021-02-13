13 февраля 2021

Из-за снегопада самолеты не могут сесть в Перми. Их отправляют в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Из-за непогоды некоторые рейсы были вынуждены приземлится не Перми, а в Екатеринбурге Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Из-за снегопада в Перми в международном аэропорту «Большое Савино» задерживается ряд прибывающих авиарейсов. Часть из них перенаправили в Екатеринбург.

«Рейс [авиакомпании] „Победы“ из Сочи сразу ушел в Екатеринбург, из Москвы крутится в зоне ожидания. <…> Московский рейс тоже ушел в Екатеринбург», — сообщает telegram-канал «Properm». Также были проблемы с сайтом аэропорта. На момент публикации материала в аэропорту Перми не могут приземлится самолеты из Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Нижнекамска. Часть рейсов перенаправили в екатеринбургское «Кольцово», где самолеты переждут непогоду.

«Из-за сложных метеоусловий в Перми два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы DP-365 Сочи — Пермь и DP-433 Москва — Пермь. В настоящее время пассажиры находятся в аэропорту в ожиданиях вылета, с пассажирами работают представители авиакомпании», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Кольцово». Связаться с представителями «Большое Савино» агентству не удалось — на звонки журналиста в пресс-службе не ответили.

Сильные осадки сейчас выпадают не только в Перми. Уже несколько дней в Москве идет аномальный снегопад, сообщает агентство Nation News. Однако в других регионах России только посмеялись над погодой в столице.

На момент публикации заметки задерживаются рейсы до 13:05
скриншот сайта аэропорта Перми

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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