Жителей сибирских регионов не впечатлили прошедшие в Москве снегопады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интернет-пользователей не впечатлил мощный снегопад в Москве, который продолжается уже несколько дней. В социальный сетях россияне напоминают, что в других регионах страны обильные осадки зимой — обычное явление.

За трое суток в столице России выпало 65% месячной нормы осадков. За прошлую ночь на землю опустилось 15 миллиметров осадков, что равняется 40% месячной нормы. «Москвичи совсем отвыкли от зимы. Снегопад у них, видите ли, зимой выпал — изнылись! Проблема великая. Летом у них гроза и дождь — проблема. В советские времена почему-то таких проблем не было, хотя и морозы были за -40, да и сугробы достигали окон второго этажа», — написал пользователь Twitter с ником Д7.

Пользователь «Пигвинчик» оказался экспрессивнее пользователя Д7. Он явно намекнул, что большинству россиян «все равно» на снегопады в Москве Twitter

Чем дальше от Москвы в регионы, тем зимы суровее Twitter

Сами же москвичи явно отвыкли от таких обильных осадков зимой. Но многие в соцсетях не теряют оптимизма и пытаются найти плюсы от такого «подарка» от погоды.

у нас в Москве сейчас какой-то капец, потому снегопад идёт ещё с пятницы и не заканчивается. я не выхожу из дома уже второй день, потому что там сугробы почти 1,5 метра, я, кажется, вообще первый раз в жизни вижу ТАКОЕ. у меня даже через сетку на окне дофига снега, можно весну ???? — румпи (@gotdorks) February 13, 2021

Ух, снежок снежный, сколько же снега, никогда столько снега не чистил, не бил ногами, лопатой не убирал. Снегопад снега снежного в стране заснеженной! pic.twitter.com/CaMKOdYUpH — Александр Хольцманн (@Holzmrak) February 13, 2021

Журналист Виталий Третьяков призвал москвичей решать проблему по-советски, то есть сообща Twitter

Даже в снегопадах некоторые видят иностранную угрозу Twitter