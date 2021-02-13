13 февраля 2021

В соцсетях посмеялись над аномальным снегопадом в Москве. «Сквозняк прохватил?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Москве. Москва, зима, новостройка, снегопад
Жителей сибирских регионов не впечатлили прошедшие в Москве снегопады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Интернет-пользователей не впечатлил мощный снегопад в Москве, который продолжается уже несколько дней. В социальный сетях россияне напоминают, что в других регионах страны обильные осадки зимой — обычное явление.

За трое суток в столице России выпало 65% месячной нормы осадков. За прошлую ночь на землю опустилось 15 миллиметров осадков, что равняется 40% месячной нормы. «Москвичи совсем отвыкли от зимы. Снегопад у них, видите ли, зимой выпал — изнылись! Проблема великая. Летом у них гроза и дождь — проблема. В советские времена почему-то таких проблем не было, хотя и морозы были за -40, да и сугробы достигали окон второго этажа», — написал пользователь Twitter с ником Д7.

Пользователь «Пигвинчик» оказался экспрессивнее пользователя Д7. Он явно намекнул, что большинству россиян «все равно» на снегопады в Москве
Twitter
Чем дальше от Москвы в регионы, тем зимы суровее
Twitter

Сами же москвичи явно отвыкли от таких обильных осадков зимой. Но многие в соцсетях не теряют оптимизма и пытаются найти плюсы от такого «подарка» от погоды.

Журналист Виталий Третьяков призвал москвичей решать проблему по-советски, то есть сообща
Twitter
Даже в снегопадах некоторые видят иностранную угрозу
Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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