СМИ раскрыли стоимость путевок в детские лагеря Крыма

Стоимость путевки в детские лагеря Крыма в 2021 году составит не более 2 тысяч рублей в день. Такие данные приводят эксперты.
«Средняя стоимость путевки в отопительный сезон — 1 782 рубля за день, 1 298 рублей — в остальное время», — такие данные приводит «Российская газета». Сообщается также, что детский отдых в Крыму в 2-3 раза дороже, чем в других лагерях России.
В свою очередь, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий российским школьникам. Теперь дети старше 10 лет во время летних каникул смогут поехать в Крым на поезде по льготному тарифу.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести кешбэк на путевки в детские лагеря. Такую инициативу выдвинуло Министерство просвещения России совместно с Ростуризмом, напоминает RT.
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