13 февраля 2021

СМИ раскрыли стоимость путевок в детские лагеря Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот, Крым и отдых. ХМАО, море, крым, пляж, отдых, сапсерфинг, сап серфинг
Детский отдых в Крыму в 2-3 раза дороже, чем в других лагерях России Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Стоимость путевки в детские лагеря Крыма в 2021 году составит не более 2 тысяч рублей в день. Такие данные приводят эксперты.

«Средняя стоимость путевки в отопительный сезон — 1 782 рубля за день, 1 298 рублей — в остальное время», — такие данные приводит «Российская газета». Сообщается также, что детский отдых в Крыму в 2-3 раза дороже, чем в других лагерях России.

В свою очередь, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий российским школьникам. Теперь дети старше 10 лет во время летних каникул смогут поехать в Крым на поезде по льготному тарифу.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести кешбэк на путевки в детские лагеря. Такую инициативу выдвинуло Министерство просвещения России совместно с Ростуризмом, напоминает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...