Самые опасные объекты в астероидно-кометной области еще не открыты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В конце марта к Земле приблизится космический объект — астероид размерами от 500 метров до километра. О вероятности столкновения с планетой рассказали астрономы.

«Крупные объекты довольно редко (и это хорошо) оказываются близко к Земле. Один такой объект — (231937) 2001 FO32 — мы ждем на равноденствие 21 марта. Оценочный размер — от 500 метров до километра, и чуть более 5 расстояний от Земли до Луны будет до него в минимуме», — отметил в разговоре с URA.RU астроном и научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко.

Астроном рассказал, что опасности для жителей Земли этот объект не представляет. «Должен сказать, что вероятность такого события [столкновения с Землей] близка к нулю», — пояснил он, отметив при этом, что самые опасные объекты в астероидно-кометной области еще не открыты.

С коллегой согласен и ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров. Он рассказал URA.RU, что астероид в марте, несмотря на его гигантский размер, — это рядовое событие в астрономии. «Такое происходит часто. После многочисленных открытий инфракрасным телескопом Wise, внимание астрономов приковано к расстоянию между Землей и Луной, не дальше. Астероид в марте пройдет за Луной, так что интереса для науки он не представляет. Вообще объекты, которые пролетают за Луной, перестали быть важными», — объяснил он.

В свою очередь, в январе у россиян была возможность наблюдать яркий астероид в созвездии Близнецов. В ночь с 13 на 14 января произошло сближение Земли с открытым в 2020 году объектом WU5.