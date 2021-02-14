Стрелков: война в Донбассе может окончиться появлением Новороссии

Игорь Стрелков считает, что конфликт в Донбассе завершится только после победы одной из сторон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженный конфликт на Донбассе может закончиться воссозданием конфедеративного союза Новороссия, который был заморожен в 2015 году. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Для того, чтобы завершить этот конфликт, необходима решительная победа одной из сторон. Третьего фактически не дано. Либо Украина одержит эту победу, зачистит ЛНР и ДНР, и перенесся боевые действия на границу Крыма, либо РФ нанесет решительное военное поражение Украине, разгромное военное поражение, принудив к капитуляции и воссоздать проект „Новороссия“», — заявил в разговоре с URA.RU Стрелков.

Однако, отметил Стрелков, вероятность возобновления шагов по воссозданию Новороссии мала. «Это маловероятный вариант по причине того, что на Украине сейчас фактически внешнее управление, ее действительно могут бросить в атаку на ДНР и ЛНР. И совершенно, к сожалению, не факт, что РФ сможет отстоять эти республики и перейти в контрнаступление», — объяснил экс-министр обороны ДНР.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с URA.RU объяснил, что вариант с созданием Новороссии возможен только при полномасштабной войне, предпосылок к которой, по его мнению, нет. «Я не вижу перспектив этого. Только как результат масштабной войны. Я не вижу предпосылок сейчас для масштабной войны», — заключил собеседник агентства.

В июне 2014 года самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики объявили о решении объединиться в конфедеративное государство — Союз народных республик или Новороссия. Однако уже через год действие соглашения было приостановлено. О реанимации проекта говорил бывший глава ЛНР Валерий Болотов в 2016 году, однако это так и не случилось.