Минфин РФ начнет вкладывать народные деньги в инвестиции

Антон Силуанов не исключил, что Минфин начнет инвестировать средства ФНБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Минфин РФ рассматривает возможность инвестировать средства Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

«Не исключено, что мы в этом году сможем принять решение об инвестировании этих средств [Фонда национального благосостояния]», — цитирует Силуанова ТАСС. По словам министра, возможность инвестиций средств фонда стала возможна благодаря положительной динамике цен на энергоносители.

Силуанов также подчеркнул, что сегодня оптимальной альтернативой фондовому рынку являются облигации федерального займа для населения. По его словам, такой финансовый инструмент гарантирует доход и то, что вложенные в облигации деньги граждан будут сохранены.

Ранее Силуанов рассказал, что в этом году Минфин продолжит тратить средства из Фонда национального благосостояния. А уже в 2022 году, исходя из прогнозов цен на нефть, перейдет к пополнению фонда.