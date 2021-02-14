На Дальнем Востоке закончились акции с фонариками за Навального

Жители Дальнего Востока вышли на несогласованные акции в свои дворы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В городах Дальнего Востока завершились несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Фонарики во дворах жилых домов зажгли жители Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Фотографии россияне публикуют в Instagram.

«Любовь сильнее страха. Живя в городе оружейной славы, я никогда бы не подумал, что орудие, которое должно нас защищать, будет против нас. Каждый день я слышу много мнений, в большинстве о том, что ничего не изменится. Возможно они правы, но у каждого свое мнение», — написал пользователь с ником @kmpsdark.

Фотографии с фонариками публикуются в Instagram под хэштегом «Любовь сильнее страха». По состоянию на 16:22 (мск), по тегу набралось 2,3 тысячи публикаций. При этом официальных данных о количестве участников пока не приводится.

Об акциях 14 февраля ранее сообщил соратник Навального Леонид Волков. До этого несогласованные протесты проходили на улицах России 23 и 31 января. Сам Навальный был осужден на 3,5 года после возвращения в РФ из Германии.