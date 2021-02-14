В центре Гамалеи рассказали о создании новой вакцины от COVID

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Разработка новой вакцины от штаммов коронавируса займет всего пару месяцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Создание и начало массового производства новой вакцины в случае мутации коронавируса затянется на год. Об этом рассказал глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра Гамалеи профессор Александр Бутенко.

«Разработка может занять по старой технологии около 2-3 месяцев, а затем лабораторные исследования и испытания на людях. <…> Все остальное займет много времени, не меньше года», — рассказал Бутенко радио «Говорит Москва».

Вирусолог отметил, что пока никто не может рассказать об отличиях новых штаммов от коронавируса. Также неизвестно, какие из мутаций распространятся в мире в ближайшие месяцы. Это затрудняет разработку новой эффективной вакцины, отмечает эксперт.

Ранее ученые заявили, что из-за многочисленных мутаций вакцины против COVID могут «устареть» и перестать работать», пишет «Национальная служба новостей». 14 февраля вирусологи отмечали, что в случае мутации коронавируса на основе российской вакцины можно будет очень быстро создать новый препарат. При этом у российской вакцины есть одна важная особенность в виде вакцинного суверенитета, напоминает телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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