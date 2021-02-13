В Тобольске на ленте мусорного завода нашли тело младенца

Тело младенца обнаружили сотрудники мусоросортировочного завода Фото: пресс-служба тюменского СК

На мусоросортировочном заводе в Тобольске обнаружили тело младенца. Об этом сообщает региональное управление СК по Тюменской области.

«На мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца», — сообщает пресс-служба силового ведомства. Следователи начали по факту инцидента процессуальную проверку.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причины смерти ребенка.

В середине января в Асбесте младенец погиб, когда родители кормили его кашей. Он захлебнулся.