13 февраля 2021
12 февраля 2021

В Тобольске на ленте мусорного завода нашли тело младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело младенца обнаружили сотрудники мусоросортировочного завода Фото: пресс-служба тюменского СК

На мусоросортировочном заводе в Тобольске обнаружили тело младенца. Об этом сообщает региональное управление СК по Тюменской области.

«На мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца», — сообщает пресс-служба силового ведомства. Следователи начали по факту инцидента процессуальную проверку.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причины смерти ребенка.

В середине января в Асбесте младенец погиб, когда родители кормили его кашей. Он захлебнулся.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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