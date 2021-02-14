В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали около 70 рейсов

В Москве из-за непогоды задержали или отменили 69 рейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

А московских аэропортах 14 февраля задержали или прибыли с опозданием 69 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

«В аэропорту Домодедово задержали больше всего рейсов, а именно 48. Кроме того, еще четыре рейса там были отменены», — передает «Подмосковье сегодня».

Кроме этого, во Внуково восемь рейсов не смогли отправиться вовремя, а еще шесть — были отменены. В аэропорту Шереметьево три прилета и отлета задержали, но ни один из рейсов не был отменен. В Жуковском задержек не было.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел мощный снегопад. За трое суток в столице выпало 65% месячной нормы осадков. За ночь с 12 на 13 февраля на землю опустилось 15 миллиметров осадков, что равняется 40% месячной нормы, пишет телеканал 360. Накануне из-за непогоды в аэропортах были задержаны более 90 рейсов. В залах ожидания находились сотни пассажиров. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что с понедельника в столице установится морозная и солнечная погода.