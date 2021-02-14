Кабмин подготовил пять мер антикризисной поддержки бизнеса

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. Прорабатывать меры будут Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом говорится в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«Новый антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. Этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры. В общей сложности в него вошли пять видов поддержки», — пишут «Известия». Это может обойтись государству в 150—200 млрд рублей.
В пакет вошли возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат (программы «ФОТ 0»), списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения. Перечень мер может быть расширен и скорректирован.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов заявил, что в 2021 году антикризисные меры поддержки для бизнеса могут продлить. Правительство не закрывает этот вопрос и постоянно над ним думает, подчеркнул политик. Также бизнес-омбудсмен выступил за то, чтобы дополнительно поддержать простых россиян. Это поможет увеличить спрос на товары и услуги.
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