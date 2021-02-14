В свердловском городе осудили отца за растление троих детей

Кроме насильственных действий мужчину признали виновным в истязании детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отца троих детей из Березовского (Свердловская область) отправили в колонию за насилие над родными детьми. По версии следствия, жертвами 34-летнего Анара Екаева стали два сына и дочь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Березовский городской суд вынес приговор 15 февраля. Екаева приговорили к 15 годам строго режима. Также с осужденного суд взыскал 1,1 млн рублей на возмещение морального вреда детям. Екаева обвиняли в трех эпизодах насильственных действий сексуального характера (ч. 4, ст. 132 УК РФ) и истязании (ст. 117 УК РФ).

Екаева приговорили к 15 годам строго режима Фото: Олег Манваров

Известно, что в начале февраля 2020 года дети сами рассказали о случаях насилия. Старшему из пострадавших 10 лет. Жена Екаева о случившемся не подозревала. Супруги состояли в официальном браке, и все трое детей общие. После рассказа детей Екаева задержали и отправили в СИЗО.

Ранее URA.RU писало, что художника из Березовского Михаила Наумова обвинили по аналогичной статье. Объектом домогательств, по версии следователей, стала несовершеннолетняя ученица художественной школы, которой он руководил.