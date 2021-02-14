14 февраля 2021

Политолог предложил ввести в УК статью за оскорбление ветеранов

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Ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны заслужили особый статус Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложил ввести в России директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Письмо с таким предложением направлено им в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Политолог отметил, что «ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений», однако «некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в их адрес, в том числе с использованием социальных сетей». «Прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла», — пишет политолог. Копия письма имеется в распоряжении RT. В качестве наказания Орлов предлагает штраф до 100 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на год.

Сейчас в Бабушкинском районном суде Москвы рассматривается дело о клевете блогера Алексея Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Ветеран снялся в ролике о поправках в Конституцию РФ, всех участников которого Навальный назвал «продажными холуями». Первое заседание состоялось в начале февраля. Следующее заседание суда назначено на 16 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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