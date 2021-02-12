Суд перенес заседание по делу Навального о клевете

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Суд перенес рассмотрение дела Навального на 16 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Судебный процесс в отношении блогера Алексея Навального по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко перенесли на 16 февраля. Об этом сообщила судья Вера Акимова.

«В слушаниях объявляется перерыв», — пишет ТАСС. Следующее заседание назначено на 16 февраля.

В Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу о клевете, в котором участвует Навальный. Защита блогера потребовала отвода судьи, после часа размышлений Акимова отклонила ходатайство. Уголовное дело возбудили 15 июня 2020 года, пишет RT. Поводом послужило высказывание Навального об участниках ролика в поддержку поправок в Конституцию, в котором снимался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Ветеран отказался участвовать в судебном процессе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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