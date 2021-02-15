Ибупрофен может вызвать астму и язву желудка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одно из самых популярных обезболивающих средств — ибупрофен — может вызвать много побочных эффектов, требующих медицинской помощи. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

«После приема ибупрофена черные фекалии или кровь в рвоте могут быть признаками желудочного кровотечения. Опухшие конечности, кровь в моче означают проблемы с почками. Сильная боль в груди или животе свидетельствует о язве желудка или кишечника. Затрудненное дыхание — верный симптом начавшейся астмы», — приводит издание Daily Express слова медиков.

К наиболее легким побочным эффектам NHS относит головные боли, головокружение, тошноту и несварение желудка. Осложнения при приеме ибупрофена случаются более чем у одного из 100 человек, считают медики. В редких случаях у людей может возникнуть серьезная аллергическая реакция на препарат.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупреждал об опасности приема анальгина и ибупрофена. Он считает, что большинству людей их использовать нельзя, потому что эти нестероидные противовоспалительные средства могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на ход сердечных заболеваний. Эксперты ВОЗ также не рекомендуют принимать ибупрофен во время пандемии китайского коронавируса из-за недоказанной пользы при заболевании, пишет «Утро.ру» .