Мясников назвал единственное безопасное обезболивающее

Популярные обезболивающие могут быть опасны для здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Парацетамол является самым безопасным обезболивающим, считает доктор и телеведущий Александр Мясников. По мнению специалиста, у этого препарата нет побочных эффектов, влияющих на сердце и на желудочно-кишечный тракт.

«Если у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По мнению медика, большинство популярных обезболивающих могут быть опасны для здоровья.

Как сообщил доктор Мясников, такие препараты, как анальгин и ибупрофен большинству людей использовать нельзя. Они являются нестероидными противовоспалительными препаратами и могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на ход сердечных заболеваний. Особую угрозу прием подобных лекарственных средств представляет для людей старше 60 лет.

Ранее доктор Мясников рассказывал о дешевом и эффективном способе поднять иммунитет. По его словам, употребление напитков с кислыми ягодами, воды с лимоном и красного перца являются наиболее доступными и действенными способами.