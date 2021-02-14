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В Челябинскую область придут ураганы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, непогода, климат, метель, пурга, буран. Челябинск, снегопад, непогода, метель, пурга, климат, буран
Региональное управление МЧС предупредило о штормовых ветрах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Челябинской области ожидается ураганный ветер порывами до 25 метров в секунду. О штормовом предупреждении жителям области 15 февраля сообщили в ГУ МЧС по региону через СМС-информирование.

«Ночью 15 февраля в западных и северных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица», — указано в сообщении экстренных служб.

По данным синоптиков, дневные температуры в регионе составят 7-12 градусов мороза, ночные могут достичь 20 градусов ниже нуля. В Челябинске облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем около 8-10 градусов мороза, ночью — около 11-13 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики обещали штормовой ветер на 8 февраля. Из-за морозов во многих школах региона были отменены занятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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