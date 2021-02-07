В Челябинской области заранее заявили об отмене занятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МЧС по Челябинской области предупреждает о надвигающемся урагане. По данным синоптиков, 9 февраля порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В некоторых муниципалитетах из-за грядущих морозов и штормового ветра заранее отменили занятия в школах.

«По данным Центрального гидрометеоцентра 9 февраля в Челябинской области ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение», — заявили в пресс-службе экстренного ведомства.

В Чебаркуле 9 февраля уже отменили занятия у учеников 1-4 класса первой смены. Соответствующее распоряжение было размещено городским управлением образования.

Перед минувшими выходными ГУ МЧС предупредило челябинцев о резком ухудшении погоды. Штормовое предупреждение было продлено на 8 и 9 февраля. Синоптики также предупредили о сильных морозах.