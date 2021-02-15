«Прогресс МС-16» доставит на МКС ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на станции Фото: Официальный сайт «Роскосмос»

На казахстанском космодроме «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Прямая трансляции запуска прошла на официальном сайте компании «Роскосмос».

«Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в числе которых топливо для поддержания орбиты, оборудование для дооснащения станции, продукты питания, вода и воздух для космонавтов», — говорится на сайте госкорпорации. На борту корабля также есть укладки с научным оборудованием для проведения космических экспериментов по российской программе и ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на станции.

Пуск грузового корабля «Прогресс МС-16» — первое событие подобного масштаба в российской космонавтике с начала года. В 2021 году с площадки космодрома № 31 (стартовый комплекс «Восток») планируется 12 пусков, в том числе коммерческие, отметил исполняющий обязанности генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры «Роскосмоса» Руслан Мухамеджанов.