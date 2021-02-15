Официально: тюменская чиновница переезжает на работу в Москву

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич уволилась со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Экс-руководитель продолжит свою карьеру в Москве.
«Мазуркевич завершила работу в качестве директора департамента труда и занятости населения в связи с переходом на новую работу в правительство Москвы», — рассказали в ведомстве. По неподтвержденной информации, чиновница может войти в команду вице-мэра Москвы Анастасии Раковой или министра правительства Москвы Евгения Стружака.
Мазуркевич возглавляла департамент с 2017 года. До назначения нового руководителя департамента его обязанности будет исполнять заместитель директора Ольга Филипенко.
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