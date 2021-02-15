Официально: тюменская чиновница переезжает на работу в Москву

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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, мазуркевич надежда
Надежда Мазуркевич продолжит свою карьеру в Москве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич уволилась со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Экс-руководитель продолжит свою карьеру в Москве.

«Мазуркевич завершила работу в качестве директора департамента труда и занятости населения в связи с переходом на новую работу в правительство Москвы», — рассказали в ведомстве. По неподтвержденной информации, чиновница может войти в команду вице-мэра Москвы Анастасии Раковой или министра правительства Москвы Евгения Стружака.

Мазуркевич возглавляла департамент с 2017 года. До назначения нового руководителя департамента его обязанности будет исполнять заместитель директора Ольга Филипенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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