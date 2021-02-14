Мэрия Челябинска возобновляет проект, приостановленный Текслером

В Челябинске будет возобновлена реконструкция набережной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске объявлен новый аукцион на завершение реконструкции набережной реки Миасс. В конце минувшего года контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков. Об этом сообщил председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров мэру Челябинска Наталье Котовой 15 февраля.

«15 февраля будет размещена документация аукциона на реконструкцию набережной реки Миасс в Челябинске», — заявил Кучитаров. Ранее Котова отмечала, что из-за корректировок в проекте реконструкции стоимость работ может вырасти на 165 миллионов рублей.

О том, что контракт расторг губернатор Алексей Текслер, стало известно во время итоговой пресс-конференции 24 декабря 2020 года. В интервью URA.RU Котова сообщила, что была проведена инвентаризация выполненных работ и стартовала подготовка документации.

«Сейчас проводится инвентаризация выполненных работ и готовится конкурсная документация», — сказала Котова в интервью URA.RU. Сама реконструкция должна была проводиться к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Из-за пандемии мероприятие не состоялось.