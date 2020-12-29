Мэр Челябинска поддержала борьбу олигархов в городе

Наталья Котова: «Никого из своих замов я пока повысить не могу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова в 2021 году готова вернуть в структуру администрации должность первого вице-мэра. А еще по поручению губернатора Алексея Текслера ей удалось договориться с еще одним олигархом на подарок областному центру, о котором еще не знают СМИ. Об этом, а также о новой реформе в мэрии, чистках команды и своих амбициях Котова рассказала в интервью URA.RU.

О самодисциплине и увольнениях

— Наталья Петровна, ровно год назад вы давали URA.RU обещание, что в 2020 году найдете время для того, чтобы ходить в спортзал. Получилось?

«Пандемия внесла коррективы в планы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В спортзал ходить не получается на сегодня, пандемия внесла свои коррективы, да и нагрузка увеличилась в несколько раз, но свое стремление заниматься спортом я реализовала по-другому. С семьей мы оборудовали место для занятий, приобрели беговую дорожку и фитнес-снаряжение. Теперь занимаюсь дома.

— Часто приходится слышать, что заниматься дома желания нет и специально купленный инвентарь, в итоге, стоит без дела.

— Это вопрос желания и самодисциплины. Не семь раз в неделю, но четыре-пять раз по сорок минут удается найти.

— А какая нужна самодисциплина на посту мэра Челябинска, чтобы не повторить судьбу предшественников? Например, Евгения Тефтелева?

— Пожилой человек, проблемы со здоровьем. Давайте уж перевернем эту страницу в истории Челябинска. Нужно просто работать, заниматься своим делом и соблюдать требования закона.

— Чтобы окончательно перевернуть страницу с Тефтелевым… Вы уволили Евгения Пашкова с поста начальника управления капстроительства мэрии в августе 2019 года. По слухам, уже тогда Пашков и Тефтелев были в силовой разработке, хотя пришли за ними только в начале декабря того же года. Вы знали об этом, потому и уволили?

— Я увольняю людей только за непрофессионализм.

— Если говорить о соблюдении закона, то прокуратура не устает выставлять представления мэрии Челябинска. К примеру, по благоустройству набережной реки Миасс.

«Набережная Миасса — знаковый объект для Челябинска» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Да, действительно непростое досталось хозяйство! Набережная — это проблемный объект сам по себе, при этом он должен влиться в комплекс благоустройства территории конгресс-холла на реке Миасс. На сегодня комитетом дорожного хозяйства проводятся работы по расторжению контракта с действующим подрядчиком ООО «Урал-сервис-групп».

— Губернатор Алексей Текслер говорил об этом на пресс-конференции. Сдача объекта, который должны были запустить в этом году, сорвана.

— С самого начала этот объект был на особом контроле не только у администрации города, но и у областного министерства дорожного хозяйства. После выездного совещания на стройплощадке с участием губернатора, еженедельно проводились совещания под руководством вице-губернатора Сергея Шаля. Неоднократно выставлялись требования об увеличении количества рабочих и техники на стройплощадке. К сожалению, сегодня мы имеем то, что имеем. Поэтому сейчас проводится инвентаризация выполненных работ и готовится конкурсная документация.

— Изначально с этой набережной было не все ладно. По сути техника вся была «Южуралмоста», с символикой компании. Да и рабочие одеты в форму «Южуралмоста», у этой компании уже тогда была не самая лучшая репутация.

— На тот момент оснований для отказа в заключении контракта с «Урал-сервис-групп» не было. Они получили право на заключение контракта в результате проведенного аукциона. Поэтому мы теперь будем проводить не аукцион, а скорее всего конкурс, чтобы можно было выставить дополнительные условия. Сделаем это в начале февраля.

Когда олигархи соревнуются

— Жалко, конечно, что с набережной в этом году не получилось. Но мэрии в этом году удалось другое — выстроить отношения с бизнесом, который стал вкладываться в Челябинск. Уже озвучены и начали реализовываться планы ЧЭМК (Юрий Антипов), ГК «Ариант» (Александр Аристов). А кто еще из бизнеса готов подключиться к процессу?

«О строительстве катка с ЧЭМК договаривался Алексей Текслер» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Это не столько мэрии удалось выстроить с бизнесом такие отношения, сколько губернатору Алексею Текслеру. Большая часть бизнесменов пока обсуждает небольшие проекты. Из крупного могу назвать планы ЧТПЗ (Андрей Комаров) по проекту благоустройства набережной озера Смолино и АО «КОНАР» (Валерий Бондаренко). Губернатор уже провел переговоры с ЧТПЗ и «КОНАР». «КОНАР» сейчас разрабатывает проект пешеходного моста с Университетской набережной в городской бор, в завершение улицы Академика Королева. Это будет велопешеходный мост над рекой Миасс, по которому горожане с Северо-Запада, в районе Тополиной аллеи, смогут попадать в парк, оставив машину на парковке.

— До раздела активов Юрий Антипов и Александр Аристов столь крупных проектов городу не предлагали. Складывается ощущение, что они соревнуются между собой в том, кто больше вложится в Челябинск. Кстати, кто на кого вышел? Вы на Антипова или Антипов на вас?

— Алексей Леонидович [Текслер, губернатор] вышел на Юрия Васильевича [Антипова], следом я приехала на ЧЭМК и мы обо всем договорились. По поводу проекта ГК «Ариант», то его представляет Александр Кретов [зять Аристова]. Мы завершаем раздел участка и чтобы проект утвердить, он должен пройти через областной инвестсовет.

Что касается соревнований между бывшими партнерами, то может и хорошо, если они соревнуются между собой, я об этом не думала.

Это истории параллельные друг другу, и обе стороны практически одновременно выразили готовность помочь городу, приняв предложение губернатора. А для жителей Челябинска и для администрации это все только на пользу.

О выборах в Госдуму и реформе в мэрии

— Уже есть ваш рейтинг по итогам года, по опросу горожан. Достаточно высокий, чего не было у ваших предшественников. В 2021 году состоятся выборы в Госдуму. Губернатор уже заявил, что возглавит списки «Единой России» и в партии считают, что это им поможет, учитывая рейтинг главы региона. А если вас попросят войти в списки и поделиться с ЕР рейтингом?

«Консультации по выборам идут, все решится на праймериз» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Я член «Единой России». Мы являемся единомышленниками в принятии решений.

— Но обсуждаются кандидатуры по одномандатным округам и ваше мнение, как мэра не могут не учитывать. Значительные части трех округов входят в Челябинск.

— Консультации идут. Но все будут решать праймериз.

— В кулуарах ходят слухи, что вы со временем можете стать губернатором.

— За год общения со мной вы уже должны знать мое отношение к слухам. Позвольте напомнить: прошел только год с момента моего назначения, сформирована команда замов, проделана огромная работа по ревизии всего городского хозяйства, сформированы планы на следующие периоды. Выстроены отношения с руководством области, лично с губернатором, что дает возможность получить результаты в реализации различных программ на территории города, и это видно уже сегодня. Я работаю в команде губернатора Алексея Текслера, мне комфортно работать под его руководством, думаю я на своем месте.

«Мне комфортно работать в команде губернатора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Кстати, о планах. К февралю будет ликвидирован, точнее реорганизован горздрав, с передачей полномочий в область. Это правда, что вы были против передачи полномочий?

— Реорганизация по возврату этих полномочий от муниципалитетов субъекту прошла по всем регионам страны, и мы не можем быть исключением.

— Теперь главврачей в Челябинске будет назначать только область? Для этого нужна реорганизация?

— У нас уже давно главврачей назначают только по согласованию с областным минздравом, так что в этом вопросе у нас никогда не было разногласий.

О том, почему нет первого зама, и внеплановых проверках

— До пандемии вы часто устраивали внеплановые проверки районов Челябинска. Не предупреждая, куда именно едете. Почему такие выезды прекратились?

«Должность должна соответствовать личности» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Не прекратились. Просто (и вы это прекрасно знаете) не всегда приглашаю с собой СМИ. Но я совершенно спокойно могу попросить водителя изменить маршрут, выйти, пройтись пешком и проверить, как выполняются мои поручения. И если не выполняются, звоню главе района и профильному заместителю.

— Вы первый мэр Челябинска, у кого нет первого заместителя. Даже структуру поменяли. Почему?

— Должность должна соответствовать личности. Мне пришлось с нуля выстраивать всю команду. Те заместители, кто работает в администрации — сейчас они на своих местах.

Ни одного из них выделить и повысить до первого зама я пока не могу. Но дороги открыты для всех, и все может измениться, например, в следующем году.

— Тем не менее, один из замов все-таки выделяется. Когда вы, к примеру, уезжаете на учебу в Сколково, вместо себя оставляете вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова.

— Я крайне редко уезжаю, практически полтора года «нон-стоп» на своем посту. Когда я уезжаю в Сколково, со мной едут три заместителя. А что касается Астахова, то он отвечает за городское хозяйство, это ключевое направление. Так что никаких подводных течений в том, что он меня заменяет, нет. И, кстати, в новогодние праздники я тоже буду в городе и на своем посту.