В Госдуме оценили идею выплачивать маткапитал за третьего ребенка

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До 2023 года в бюджете страны нет денег на расширение программы материнского капитала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис в России

Бюджет России сверстан до 2023 года и не предполагает выделения средств для выплаты материнского капитала на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью. Об этом URA.RU рассказала член комитета думы по труду и социальной политике депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В середине февраля депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому жители регионов с низкой рождаемостью смогут получить материнский капитал на третьего и последующего ребенка. Основное условие — если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки. По мнению Бессараб, эта инициатива должна быть тщательно рассмотрена, однако денег на нее в бюджете не предусмотрено.

«На сегодняшний день бюджет страны принят на текущий год и период 2022—2023 годов. На эти цели средства не закладывались. Поэтому фракции ЛДПР предстоит огромная работа огромная работа по изысканию таких средств из статьи бюджета и внесению соответствующих поправок», — пояснила она.

По ее словам, регионы с низкой рождаемостью — депрессивные в экономическом плане. «Там мало работы, и семьи опасаются рожать новых детей в связи с отсутствием ростов дохода семьи», — отметила депутат.

Бывший член экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Владимир Акимкин сомневается в жизнеспособности законопроекта. «Если повышать рождаемость в стране, то во всех регионах, а не только с низкой рождаемостью. Вообще в России нужно проводить дифференцированный подход: чем больше детей, тем больше соцвыплаты. Нужно стимулировать семьи с большим количеством детей. Само введение материнского капитала в России — полезно для рождаемости, но это полумера», — заявил он в разговоре с URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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