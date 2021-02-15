Полковник МВД в отставке: задержания в Росгвардии продолжатся

По словам Евгения Черноусова, задержания могут быть связаны с расследованием дела о мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Увольнения сразу девяти начальников Росгвардии могут быть связаны с оперативной разработкой ФСБ после возбуждения уголовного дела в отношении экс-заместителя директора службы по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенничестве. Об этом URA.RU заявил адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его словам, в структуре грядут расследования и задержания.

«Это необычно и произошло неслучайно. Основываясь на своем опыте могу сказать, что была оперативная разработка ФСБ, у которой могут быть последствия — уголовные дела по мошенничеству, превышению должностных полномочий. Виновным могут предъявить обвинения, привлечь к уголовной ответственности», — считает Черноусов.

При этом генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Михайлов Георгиевич уверен, что массовые увольнения могли произойти совсем по другим причинам. Например, по достижению предельного срока выслуги, по личному желанию и состоянию здоровья. «Бывает, происходят расследования в системе, в проекте указа [об увольнении] вписаны и другие люди. Тогда жулики и порядочные офицеры увольняются одним указом, хотя никакого отношения к мошенникам вторые не имеют», — уточнил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился к сотруднику департамента Росгвардии по взаимодействию со СМИ Сергею Постнову, однако на момент публикации новости он был занят. Также агентство направило в службу запрос.

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники в Росгвардии, что из службы уволились сразу девять начальников. По данным издания, они ушли в отставку на фоне расследования уголовного дела Милейко. Он обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором жена тыловика оборудовала салон красоты.