Уволенный ректор главного вуза ХМАО вернулась на работу

Татьяна Карминская продолжит работу в новом статусе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уволенная по собственному желанию ректор Югорского госуниверситета Татьяна Карминская вышла на работу в вуз, но уже в должности советника. Она будет курировать специальный проект университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Татьяна Дмитриевна [Карминская] — советник при ректорате. Будет отвечать за взаимодействие в рамках консорциума университетов „Недра“», — объяснила официальный представитель ЮГУ Махаббат Секенова.

Она же добавила, что в университете изменен и состав ректората. Исполнять обязанности первого проректора будет Владимир Мищенко, он отвечает за блок образования и воспитательной работы. Его заместителями назначены Андрей Миронов и Наталья Харина. Юлия Родь стала проректором по экономическому развития в статусе исполняющего обязанности, а и. о. проректора по научной работе до сих пор не назначен, но встречи с потенциальными кандидатами состоятся в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна Карминская досрочно покинула свой пост, а ее должность занял проректор по безопасности Роман Кучин. Он будет возглавлять вуз вплоть до выборов нового ректора.