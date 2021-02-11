В главном университете ХМАО отложены выборы нового ректора

Выборы ректора ЮГУ перенесены на 2022 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югорском государственном университете из-за ухода руководителя Татьяны Карминской отложены выборы нового ректора. Вуз временно возглавит проректор по безопасности Роман Кучин, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«По плану, весной этого года должны были пройти выборы ректора, но в связи с тем, что Татьяна Карминская ушла с поста ректора досрочно, сроки перенесены на более поздний срок, — объяснила журналисту URA.RU официальный представитель ЮГУ Махаббат Секенова. Она также добавила, что Карминская написала заявление об уходе по собственному желанию на основании которого был подписан приказ министром науки и высшего образования Российской Федерации (его копия есть в распоряжении URA.RU).

При этом Секенова затруднилась назвать мотивы решения Татьяны Карминской, а сама экс-ректор не стала отвечать на вопросы журналиста агентства. Временно исполняющий обязанности ректор Роман Кучин возглавит вуз сроком на один год. Ему 47 лет, он родился в Курганской области, кандидат биологических наук, доцент. До сегодняшнего дня занимал должность проректора по учебной работе, первого проректора и проректора по безопасности. В ЮГУ работает с 2003 года. Стаж управленческой деятельности — 15 лет, научно-педагогической деятельности — 23 года. количество научных трудов — 68 научных публикаций, из них 17 статей в журналах Web of Science или Scopus. Является автором одного изобретения.

Ранее URA.RU сообщало, что ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская ушла в отставку. Вуз она возглавляла с 2011 года и была переизбрана на этом посту спустя пять лет.