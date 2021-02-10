Ректор ЮГУ Татьяна Карминская на своем посту проработала 10 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская досрочно покинула свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В 2021 году должны были пройти выборы нового ректора вуза. Карминская тоже собиралась принимать в них участие и даже выставила свою кандидатуру. Однако ситуация развернулась иначе. Ее вызвали в Министерство науки и высшего образования [РФ], после разговора в профильном ведомстве она приняла решение об уходе в отставку», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что исполнять обязанности ректора будет проректор по безопасности Роман Кучин.

Сама Карминская ответила на телефонный звонок журналиста агентства, но заявила, что не обладает временем для разговора. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин сообщил URA.RU, что ЮГУ является федеральным вузом, поэтому не подчиняется региональным властям. В пресс-службу Миннауки отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Карминская начала работу в Югорском государственном университете в качестве проректора в 2001 году. В 2011 году она возглавила вуз и была переизбрана спустя пять лет. Является кандидатом технических наук.