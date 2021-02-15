Михалков: сколько зарабатывают актеры, поддержавшие протесты

Никита Михалков рассказал, что актеры получают в среднем от 120 до 250 тысяч рублей за съемочный день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Актеры Павел Деревянко и Александра Бортич, поддержавшие несогласованные акции протеста, за один съемочный день получают сотни тысяч рублей. Об этом заявил кинорежиссер Никита Михалков.

«Роскошная, красивая, очаровательная Александра Бортич. Зачем ты, Саша, заставляешь молодых людей, в том числе и детей, идти на баррикады?», — обратился к Бортич Михалков в новом выпуске своей программы «Бесогон». Кинорежиссер отметил, что за один съемочный день актриса получает 200 тысяч рублей.

Что касается Павла Деревянко, то, по словам Михалкова, его гонорар за день составляет 300 тысяч рублей. В связи с этим кинорежиссер задался вопросом — чего не хватает актеру, что он решил поддержать несогласованные акции.

Представители актеров в разговоре с агентством «Подъем» отказались комментировать обвинения Михалкова. По словам PR-директора Деревянко, цифры, озвученные кинорежиссером, выглядят сомнительно.