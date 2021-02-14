В Пермском крае резко выросли цены на продукты

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае резко выросли цены на еду, в частности — молоко. Следующие в очереди на повышение — сыр и мороженое. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала вице-президент пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова.

«В этом году уже выросли цены на молоко, летом ждем рост цен на сыры и мороженое. Но не потому, что так решил бизнес. Постепенно вступают в силу новые правила торговли, согласно которым эта продукция подлежит обязательной маркировке» — уточнила Гилязова. Она добавила, что затраты бизнеса на покупку оборудования лягут на плечи потребителей. «Для чего вводится обязательная маркировка молока? В этой сфере уже работает система „Меркурий“, на которую производители потратили кучу денег и которая отслеживает производство молока с момента дойки до момента продажи в магазине», — отмечает Гилязова.

По словам экономиста Эдуарда Матвеева, еще сильнее подорожают подсолнечное масло и сахар. «Оптовые цены на растительное масло уже показывают новые максимумы. Кроме того, в июле может начаться дефицит сахара — многие производители в условиях сдерживания цен снизили площади посевов сахарной свеклы. Значит цены на сахар пойдут вверх. Как мы видим, заморозка цен ни к чему хорошему не привела» — пояснил Матвеев URA.RU.

Минэкономразвития РФ не видит необходимости в продлении заморозки цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Ранее правительство РФ приняло ряд мер, чтобы стабилизировать цены на базовые продукты питания. Спустя месяц подсолнечное масло и сахар в стране начали дешеветь.