В Тюмени инвалида заставили ждать врача больше четырех недель

Приема врача жителю Тюмени с инвалидностью нужно ждать пять недель Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поликлинике №12 Тюмени нарушаются права пациентов — инвалид первой группы вынужден ждать приема врача более месяца. Такую версию событий URA.RU рассказал сам пациент. При этом мужчина мучается от болей.

«Я инвалид первой группы. Обратился в поликлинику, чтобы попасть на прием к урологу. Мне предложили запись на 23 марта. То есть более месяца я должен ждать, при том, что у меня воспаление и боли. Уже три дня принимаю трамадол [сильнодействующий опиодный анальгетик]. Но в регистратуре сказали, что помочь ничем не могут — „приходите, проситесь, если врач соизволит, то примет“», — рассказал URA.RU житель Тюмени Алексей Кузнецов.

По словам мужчины, о своей проблеме он рассказал в одной из городских групп «ВКонтакте». Но на его сообщение не последовало никакой реакции. Оказавшись в безвыходном положении, тюменец записался на прием в платную клинику.

В территориальном фонде ОМС по Тюменской области URA.RU пояснили, что подобная ситуация — нарушение закона. «Согласно программе ОМС, ожидание приема узкого специалиста не может составлять более 14 дней. В данном случае советуем пациенту обратиться в свою страховую компанию и разъяснить ситуацию», — рассказали в пресс-службе ТФОМС региона. По словам специалиста, звонок на горячую линию, как правило, решает вопрос: страховщики сами связываются с больницей и улаживают проблему.

URA.RU направило запрос в региональный департамент здравоохранения. «В связи с ограничительными мероприятиями запись к узким специалистам в плановом режиме долгое время была приостановлена. Сейчас прием планируют все, кто его длительное время откладывал. Тем не менее, как и ранее (во время ограничений), если у пациента неотложное состояние — он может обратиться в кабинет неотложной помощи. При необходимости осмотра узким специалистом именно в неотложном порядке (это определяет медработник) — пациент будет направлен к данному специалисту. Пациенту оставлена информация в комментариях к его сообщению. При наличии дополнительных вопросов он может с нами связаться», — рассказали URA.RU в региональном депздраве.

Ранее агентство писало, что из-за перепрофилирования отделения больницы под больных с коронавирусом, дети с инфекционными заболеваниями вынуждены проходить лечение в отделении сестринского ухода. Там же осуществляется уход за больными пожилого возраста.