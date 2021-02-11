В Тюменской области из-за COVID старикам грозят новые заболевания

Вместе с пожилыми людьми с хроническими недугами размещают пациентов с инфекционными заболеваниями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отделение сестринского ухода в Тобольске (Тюменская область) вынуждено принимать непрофильных пациентов из-за того, что инфекционное отделение отдали под лечение больных с коронавирусом. Об этом в социальных сетях сообщила одна из жительниц города. При этом в одно учреждение помещают пожилых людей и детей с инфекционными болезнями.

«Недавно попали с ребенком в инфекционную больницу, нас положили в отделение сестринского ухода. Туда, где лежат старики. Разве это нормально, чтобы дети с инфекционными заболеваниями лежали вместе со стариками, которым нужен просто уход? Инфекционную больницу под моногоспиталь отдали, что, других болезней не осталось?», — такое сообщение появилось в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе департамента здравоохранения жителей попросили отнестись к ситуации с пониманием. «В связи с необходимостью перепрофилирования медучреждений под моноинфекционный профиль часть коечного фонда была перераспределена в отделение сестринского ухода, так как пациенты с коронавирусом должны быть обособлены. Мы надеемся на понимание. Существуют ситуации, когда мы все некоторым комфортом вынуждены пренебречь», — прокомментировали ситуацию в региональном депздраве.

В комментариях к посту были озвучены и другие подробности. «В данный момент с внуками лежу в упомянутом отделении. Здесь есть бабушка, все время сидит привязанная в инвалидном кресле из-за того, что она мешает персоналу своей постоянной ходьбой по коридору. Есть дядечка Валера, его тоже привязывают к кровати, чтобы не блуждал», — написала пользователь Татьяна Баранкевич. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области.