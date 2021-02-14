14 февраля 2021

На пост мэра Среднеуральска претендуют три кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету на 2020 год. Екатеринбург, ковальчик александр
Александра Ковальчика называют фаворитом борьбы за кресло среднеуральского градоначальника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На конкурс по избранию главы Среднеуральска заявились три участника. Как сообщили URA.RU в городской думе, подача документов завершилась в 16.00 15 февраля.

«Подали документы три человека: врио мэра Александр Ковальчик, бывший замминистра спорта Яков Петров, член областной избирательной комиссии от ЛДПР Антон Безденежных», — рассказали в представительном органе. Там отметили, что Безденежных участвовал и в прежнем конкурсе на пост мэра.

В ближайшие дни комиссия проверит полноту и истинность представленных сведений, после чего примет решение о регистрации кандидатов. Конкурсантам предстоит представить свои программы городского развития. Решение примет городская дума Среднеуральска на одном из мартовских заседаний. На момент публикации получить комментарии претендентов не удалось.

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга втягивают в войну

Как писало URA.RU, областные власти рассматривают Александра Ковальчика в качестве фаворита в борьбе за пост мэра. Ранее чиновник занимал должность первого вице-мэра Екатеринбурга. Он уволился с должности в декабре, освободив пост для Алексея Орлова, который затем возглавил областной центр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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