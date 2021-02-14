На пост мэра Среднеуральска претендуют три кандидата

Александра Ковальчика называют фаворитом борьбы за кресло среднеуральского градоначальника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На конкурс по избранию главы Среднеуральска заявились три участника. Как сообщили URA.RU в городской думе, подача документов завершилась в 16.00 15 февраля.

«Подали документы три человека: врио мэра Александр Ковальчик, бывший замминистра спорта Яков Петров, член областной избирательной комиссии от ЛДПР Антон Безденежных», — рассказали в представительном органе. Там отметили, что Безденежных участвовал и в прежнем конкурсе на пост мэра.

В ближайшие дни комиссия проверит полноту и истинность представленных сведений, после чего примет решение о регистрации кандидатов. Конкурсантам предстоит представить свои программы городского развития. Решение примет городская дума Среднеуральска на одном из мартовских заседаний. На момент публикации получить комментарии претендентов не удалось.

Как писало URA.RU, областные власти рассматривают Александра Ковальчика в качестве фаворита в борьбе за пост мэра. Ранее чиновник занимал должность первого вице-мэра Екатеринбурга. Он уволился с должности в декабре, освободив пост для Алексея Орлова, который затем возглавил областной центр.