Экономист: к чему приведет отмена льготной ипотеки в России

Эксперты уверены, что отмена льготной ипотеки приведет к росту ставок Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Отмена программы льготной ипотеки в России приведет к росту ставок по жилищным кредитам до уровня 7,5-8%. Однако цены на квартиры существенно упадут. Таким мнением с URA.RU поделился финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин.

«Процентная ставка по ипотеке после отмены льгот, безусловно, вырастет. Обратите внимание, средняя ставка по ипотеке сейчас 7,3%, а не 6,5%. При том, что до 90% нового жилья покупают за счет льготной ипотеки. Поэтому ставка, как минимум, вырастет до среднерыночной. А учитывая, что инфляция оказалась заметно выше запланированной, то, безусловно, ставки станут выше — до 7,5-8%», — отметил Селянин.

Экономист подчеркнул, что вместе с ростом ставки по ипотеке существенно снизятся цены на жилье. По его словам, падение цен должно произойти в силу законов экономики, так как из-за снижения реальных доходов граждан снижается и спрос. В условиях повышенного предложения со стороны застройщиков новые квартиры подешевеют.

Руководитель пресс-службы федерального агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских согласился с Селяниным, что реакцией на отмену льгот со стороны компаний-застройщиков может стать снижение цен на жилье. «Отмена льготной ипотеки в краткосрочной перспективе даст эффект. Застройщики будут вынуждены каким-то образом делать скидки, дисконты. Крупные застройщики, вполне вероятно, будут разрабатывать собственные программы с банками. Но что это даст в долгосрочной перспективе? Вопрос в данном случае в этом», — отметил представитель рынка недвижимости.

Ранее гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко не исключил, что начавшийся в 2020 году рост цен на недвижимость продолжится и в этом году. По его словам, жилье может подорожать еще на 12%.