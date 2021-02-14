Курганцы поблагодарили медиков за спасение от коронавируса песней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи и медсестры стали главными героями клипа, снятого в COVID-госпитале Кургана. Основная фраза песни взята из дневника медсестры, которая работает в госпитале для пациентов с коронавирусом. О премьере песни «Я никогда не плачу» URA.RU рассказали медики, которые не пожелали быть названными.

Видео появилось на YouTube-канале. В сопроводительной информации говорится: «Песня посвящена моей сестре, которую чуть было не забрал COVID и работе медиков, ставших настоящими героями нашего времени». В клипе использованы съемки из второй городской больницы, переоборудованной в инфекционный госпиталь

«Я никогда не плачу» — с этих слов начинается, облетевший интернет, знаменитый дневник русской медсестры из COVID-госпиталя. Эта же фраза взята за основу для слов песни.

«Врачи стали настоящими героями нашего времени. Миллионы, победивших коронавирус людей — их заслуга. Многие в этой борьбе пожертвовали собой. В списке памяти РФ 1209 погибших от коронавируса врачей. Низкий поклон нашим врачам!», — поясняют создатели песни. Автором слов указана Лариса Фомина-Иохельсон. Композитор — Сергей Найдун. Исполнитель — Андрей Пакин. Пока видео набрало 136 просмотров.

Ранее агентство сообщало, что медики второй горбольницы в Кургане, где организован госпиталь для пациентов с коронавирусом, сняли на видео, как борются со смертью. Кадры из коридоров больницы легли в основу клипа.