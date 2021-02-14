Аномальные морозы придут в Челябинскую область

Синоптики обещают сильные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ряде районов Челябинской области с 17 февраля ожидается сильное похолодание. Согласно прогнозу погоды, разница со среднемесячными показателями составит более семи градусов, что у синоптиков считается аномальным. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

«С 17 февраля на территории Челябинска и области ночные температуры составят 23-25 градусов мороза. К 23 февраля морозы усилятся до -30 градусов ночью и -27 градусов днем», — указано на сайте «Гисметео». Среднесуточная температура на День защитника Отечества составит -29 градусов ниже нуля, что гораздо ниже среднемесячной нормы.

Ранее экстренные службы объявили на 15 февраля штормовое предупреждение. Синоптики обещали порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду. К 17 февраля ветер утихнет, местами возможен небольшой снег.