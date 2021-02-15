Пермские единороссы рассказали о проблеме перед выборами-2021

Праймериз «Единой России» в Пермском крае планируют провести без использования бюллетеней — через Госуслуги Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае на праймериз «Единой России» ждут снижения явки участников предварительного голосования по сравнению с предыдущими годами. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией, и подтвердили в партии. Причина этого в том, что людям придется голосовать через Госуслуги, а не в традиционном формате.

«Вряд ли явка будет выше, чем в 2016 году. Связано это с тем, что участникам голосования нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. А потом еще зайти на сайт партии, авторизоваться», — рассказал URA.RU источник, близкий к партии.

Другой собеседник агентства говорит, что у партии в Пермском крае формально может быть около 400 тысяч сторонников, но по факту активных членов якобы не более 40 тысяч человек. «Из них еще только у двух третей есть аккаунт от Госуслуг. Вот и получается, что 32 тысячи проголосует на праймериз. Все остальное — придется каким-то образом обеспечивать», — пояснил инсайдер.

Секретарь пермского регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев в беседе с URA.RU рассказал, что в 2016 году явка на праймериз была в районе 8%. В этом году в партии ожидают снижение этой цифры и рассчитывают, что она составит хотя бы 5% (около 100 тысяч участников). Отмечается, что пока положение о проведении праймериз через Госуслуги не утверждено.

Политтехнолог Юрий Исаев в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что явка на праймериз будет зависеть от конкурентной среды в конкретном избирательном округе. «Возможно, где-то будет достаточно 50 участников, а по другому округу голосовать будут уже сотни или даже тысячи», — уточнил он.