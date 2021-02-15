СМИ: школьников 20 минут называли геями за отказ маршировать

Школьников унизили из-за отказа от строевой подготовки (Архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Красноярских школьников унизили за отказ маршировать после уроков. Об этом СМИ сообщил один из одиннадцатиклассников школы №155 Красноярска.

«Сегодня на протяжении 20 минут учитель ОБЖ сравнивал нас с женщинами и «геями», — рассказал школьник telegram-каналу издания «Проспект мира». Также, по его словам, педагог приводил одиннадцатиклассникам в пример свой опыт работы на зоне.

Аналогичный конфликт, по словам ученика, произошел с завучем 155 школы. Когда молодой человек и другие подростки отказались от строевой подготовки после уроков, женщина стала намекать, что они не мужчины и выгнала ребят из класса.

Школьник подчеркнул, что у многих после уроков дополнительные занятия с репетиторами, а он сам хочет просто подготовиться к сдаче ЕГЭ. Также молодой человек отметил, что строевая подготовка в тот день не была темой урока ОБЖ. Завуч школы подчеркнула, что такая дисциплина является частью ОБЖ, но от других комментариев отказалась, сообщает портал «Проспект мира».