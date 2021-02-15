Алена Швец не станет ввязываться в политику после песни о митинге

Алена Швец стремится сохранить нейтралитет в острых вопросах, рассказала менеджерка певицы Instagram, Алена Швец

Певица из Златоуста (Челябинская область) Алена Швец старается соблюдать нейтралитет в политике даже после песни с отсылками к прошедшим в России протестам. Об этом URA.RU заявила менеджерка артистки Анастасия Молоканова.

«Мы всегда соблюдаем нейтралитет и стараемся не ввязываться ни в политику, ни в эти разборки. Мы воздерживаемся от комментариев на данную тему, мы всего лишь делаем музыку», — объяснила позицию Швец Молоканова.

В день протестов 2 февраля певица выпустила в TikTok кусочек песни, в которой можно найти отсылки к событиям, происходившим на митингах в поддержку блогера Алексея Навального. В частности, к ситуации, когда из-за сотрудника ОМОН женщина попала в реанимацию. «Ударь меня в живот — я встану и пойду», — начала отрывок Швец. Поклонники певицы уже предложили в комментариях сделать трек гимном России.

Ранее Алена Швец спела о проблемах школьников. Поклонники заявляют, что ей удалось передать атмосферу школы. В декабре певица попала в рейтинг самых популярных исполнителей в Spotify, напоминает телеканал 360.

Протесты в поддержку Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 и 14 февраля. Некоторые из них оказались связаны с массовыми задержаниями. Навального арестовали после его многократных нарушений испытательного срока, на котором он находился из-за отбывания условного наказания по делу о мошенничестве. Сейчас блогеру заменили условный срок на реальный.