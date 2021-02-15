Аккаунт Соловьева в соцсети Clubhouse забанили

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимира Соловьева забанили в Clubhouse Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева почти сразу после его создания. Телеведущий в своем telegram-канале обвинил в этом пользователей.

«Ну, конечно, испугались, маленькие. „Кто написал 4 млн доносов“?» — ответил на блокировку Соловьев. Скриншот с подтверждением он выложил в telegram.

Предположительно, пользователи подали на Соловьева коллективную жалобу, после чего его аккаунт в Clubhouse заблокировали. Теперь телеведущий планирует обратиться в техподдержку соцсети по поводу бана.

Clubhouse — новая соцсеть, которая появилась в 2020 году. Популярность она обрела только в феврале 2021. Она доступна только пользователям iOS и только по приглашениям от уже зарегистрированных пользователей. В Clubhouse основой является голосовое общение без записи и возможности распространения сообщений.

Ранее Соловьев поддержал шоумена Семена Слепакова в конфликте с журналистом Александром Невзоровым. Последний негативно высказался о позиции Слепакова после его стихотворения о незаконных протестах в России. Также телеведущий назвал провокацией инцидент, когда на несогласованном митинге сотрудник ОМОН ударил женщину ногой в живот, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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