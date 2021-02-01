Соловьев подключился к конфликту Невзорова и Слепакова

Телеведущий поддержал ответ шоумена Семена Слепакова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий, журналист Владимир Соловьев вступился за шоумена Семена Слепакова в его конфликте с публицистом и журналистом Александром Невзоровым. Соловьев считает, что в конфликте есть победитель.

Невзоров анонсировал выпуск «Наповал-ЗЗ» в своем instagram-аккаунте, где нелестно выразился о позиции Слепакова. Шоумен же не оставил без внимания это сообщение и ответил. «Мне очень лестно, хоть вышло, на мой взгляд, не так остроумно, как обычно. Ваши регулярные экскурсы в каннибализм слега приелись. А насчет моей продажности — безусловно, у вас большой личный опыт в таких делах», — прокомментировал он соответствующий пост.

«Слепаков уделал Невзорова», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Так он подписал скрин переписки конфликтующих в Instagram.

Ранее Семен Слепаков написал стихотворение о незаконных акциях в поддержку блогера Алексея Навального, из-за чего ему начали поступать угрозы, сообщает «Национальная служба новостей». На критику в интернете шоумен ответил еще одним стихотворением, пишет « Царьград ». Однако артист не жалеет, что опубликовал стих про добро, который помог юмористу лучше понять, что происходит в России на данный момент. После этого Twitter заблокировал его аккаунт, уточняет агентство Nation News.

Шоумен дал развернутый ответ журналисту Instagram